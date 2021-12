Rodoviários cruzam os braços em Feira de Santana

Os funcionários das empresas de ônibus Princesinha e 18 de Setembro cruzaram os braços nesta segunda-feira, 7, em Feira de Santana (117 kms de Salvador). Além de parar as atividades, motoristas e cobradores seguem em passeata em direção à prefeitura da cidade. De acordo com o site da região, Acorda Cidade, o movimento não foi realizado pelo sindicato da categoria.

Os trabalhadores reclamam do atraso no pagamento do tíquete alimentação e repasse do FGTS, que não é realizado há cerca de quatro meses. Os empresários afirmam que o benefício já foi debitado para os rodoviários.

adblock ativo