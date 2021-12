Rodoviários aceitam acordo e ônibus voltam a rodar em Feira

O impasse que envolve o transporte de passageiros em Feira de Santana (a 108 km de Salvador) chega ao fim, após a prefeitura municipal anunciar a circulação de ônibus ainda para a madrugada desta quarta-feira, 25. O serviço estava suspenso há 11 dias.

Até o início da noite de terça, 25, 77 dos 105 ônibus que circularão em caráter emergencial já haviam sido vistoriados e liberados. Técnicos da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) observaram itens de segurança, mecânica e elétrica, além de documentação. "Tudo está sendo feito para termos a certeza de que estes veículos possuem condições de circular, garantindo transporte seguro", disse Carlos Junior, diretor da SMTT.

Até o início da noite desta terça, quase 80 veículos já haviam sido vistoriados e todos foram liberados para fazer o transporte. "Tivemos algumas observações que devem ser corrigidas como retoque na chaparia, balaústres (barra de ferro onde os passageiros que viajam em pé se seguram) com alguma folga, mas tido que pode ser corrigido e não coloca em risco a segurança dos usuários", explicou o diretor.

Se depender dos rodoviários, os veículos voltam às ruas imediatamente. Ontem à tarde, cerca de 1.100 trabalhadores foram às empresas Rosa e Auto Viação São João - que operarão o Sistema Integrado de Transporte (SIT) por 180 dias - para assinar contrato de trabalho.

A decisão saiu de assembleia pela manhã no sindicato da categoria (Sintrafs). Trabalhadores ameaçavam cruzar os braços porque o pagamento referente à quinzena não havia sido liberado. "Hoje (ontem) saiu o valor que pagará 25% da quinzena, o restante depende de outras decisões, como a venda de veículos disponibilizados pelas empresas", afirmou o presidente do Sintrafs, Alberto Nery.

O sindicalista informou ainda que a categoria só aceitou trabalhar após a garantia de que as novas empresas, Rosa e Auto Viação São João, que 100% dos trabalhadores serão aproveitados neste contrato emergencial. "Além disto as carteiras de trabalho devem está assinadas até o dia 1º. Lembro que até o momento, apenas 29 rodoviários estão com seus contratos de trabalho devidamente assinados", disse

As aulas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) também serão retomadas nesta quarta. Elas foram suspensas há 9 dias por conta da falta de transporte na cidade.

