Rodoviária e ferry-boat contam com sistema especial para o feriadão

Para o feriadão da Proclamação da República do Brasil celebrado na sexta-feira, 15, e que deve se estender durante todo o fim de semana, o Terminal Rodoviário de Salvador e o sistema ferry-boat contarão com um sistema especial de funcionamento.

A Rodoviária de Salvador irá disponibilizar 170 horários extras entre a quinta-feira, 14, e o domingo, 17, além dos 540 horários regulares já ofertados diariamente. Os passageiros podem antecipar a compra dos bilhetes, que também estão à venda nos guichês das empresas, na rodoviária.

Já o sistema ferry-boat, contará com seis ferries que vão realizar viagens, de hora em hora, além de disponibilizar 500 vagas com Hora Marcada a mais entre os dias 14 e 17. As passagens podem ser adquiridas com antecedência através do site.

De acordo com a Agerba a expectativa de embarque durante o feriado é de aproximadamente 20 mil pessoas. A tendência é que o movimento de embarque comece a se intensificar na quinta, quando os passageiros passam a embarcar de Salvador para fora da capital.

