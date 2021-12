Rodoviária e ferry-boat contam com esquemas especiais para o feriado

Buscando curtir o feriado de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, 12, os moradores de Salvador começaram a deixar a capital baiana rumo a outros municípios ou as ilhas.

Por conta da data comemorativa, as empresas de ônibus que saem da Rodoviária de Salvador vão oferecer de 70 a 100 horários extras, de acordo com a demanda. Normalmente são disponibilizados 540 horários diariamente de forma regular.

Algumas empresas também disponibilizam a compra de passagens pela internet. Os usuários devem chegar ao terminal com 30 minutos de antecedência ao horário de partida do ônibus.

Ferry-boat

Já o Sistema ferry-boat, irá operar com seis embarcações, sendo elas: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Rio Paraguaçu.

As viagens serão realizadas de hora em hora e nos períodos de maior fluxo está prevista a realização de viagens a cada 30 minutos.

No sábado e no domingo, as viagens iniciam às 6h, e a última viagem ocorre às 23h30. Clientes do serviço hora marcada para o período serão atendidos nos horários convencionais. Não houve abertura de vagas extras.

adblock ativo