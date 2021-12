Rodovia é liberada após protesto de estudantes contra a PEC 241

Estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) fecharam a BR-101, que corta o interior da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 24. Eles protestaram contra a Proposta de Emenda Constituição (PEC) 241, que congela, por exemplo, os gastos com educação durante 20 anos.

A manifestação começou durante a madrugada e a via foi liberada por volta das 6h30. O trânsito ficou congestionado, mas o fluxo já foi controlado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante o ato, os manifestantes queimaram pneus e exibiram cartazes com mensagens contra a PEC 241.

