Rodovia BA-521 fica interditada até dezembro

A rodovia BA-521, em Candeias, na Região Metropoliana de Salvador (RMS), será interditada para obras de reforço e alargamento de uma ponte localizada no Km 1,2. O bloqueio da via começa na segunda-feira, 21, e segue até o dia 13 de dezembro, segundo informa a concessionária que administra a rodovia, Bahia Norte.

Como alternativa, o motorista que sai do Porto de Aratu em direção à BR-324 deve seguir pela BA-524 até alcançar a BA-522 e, de lá, acessar a BR. Caso o objetivo seja acessar a comunidade de Fazenda Madeira, situada no Km 3,2 da rodovia, a opção para quem trafega pela BA-524 é acessar a Via das Torres no Km 19,6 e seguir até o acesso ao Km 1,5 da BA-521, portanto, logo após o local das obras que causam interdição de parte daquela rodovia.



Veja abaixo os caminhos alternativos indicados pela concessionária:

(Fotos: Divulgação | Bahia Norte)

adblock ativo