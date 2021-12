Roça com 30 mil pés de maconha é localizada em Cotegipe

Uma plantação com mais de 30 mil pés de maconha e cerca de 11 quilos do entorpecente pronto para o consumo foram localizados nesta terça-feira, 17, em Cotegipe (a 834 km de Salvador). A ação foi coordenada pelas Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Cerrado e Semiárido, na zona rural do povoado de Laçarote.

Quatro suspeitos de relação com o plantio também foram encontrados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo foi denunciado após coagir moradores a trabalharem na roça de maconha.

Na ação, José Ailton Gomes dos Santos, 43 anos, revelou a localização da plantação. Os policiais foram recebidos a tiros pelo grupo. Três homens ficaram feridos e foram socorridos para o hospital Municipal de Wanderley, mas não resistiram aos ferimentos.

Além da maconha, foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 36, munições e cartuchos. A plantação foi incinerada.

adblock ativo