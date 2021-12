Risco de assalto aumenta neste período do ano

Com injeção de cerca de R$ 131 bilhões na economia brasileira por conta do pagamento do 13º salário, com a liberação da primeira parcela nesta sexta-feira, 30, e o aquecimento do comércio, com as compras de final de ano, o risco de assaltos cresce consideravelmente neste período. Devido ao volume de dinheiro em circulação, a prática de 'saidinha bancária' é um dos crimes mais comuns e requer atenção redobrada.

Somente no ano passado, conforme o Sindicato dos bancários da Bahia, a média foi de 12 saidinhas bancárias por mês na capital baiana. E o número de assaltos pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não registram queixa. Os dados relacionados a esse tipo de delito, no entanto, não são exatos, pois não existe a modalidade saidinha bancária, que é classificada como roubo qualificado (assalto à mão armada).

Conforme ressalta o chefe do Serviço de Comunicação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Capitão Marcelo Pita, a prática pode ser evitada com mudanças de hábitos por parte dos clientes nos terminais de autoatendimento. Uma outra alternativa é optar pelas transações eletrônicas, que oferecem mais segurança e comodidade.

Ainda segundo Pita, é importante evitar ao máximo sacar grande quantidade de dinheiro nos caixas eletrônicos. "Caso o saque alto seja realmente necessário, a pessoa deve entrar em contato com o gerente da agência para que a transação possa ser executada em um espaço reservado, com mais segurança."

Outro hábito comum, mas que também deve ser evitado, é contar o dinheiro na porta das agências após a realização do saque. "A pessoa deve ter sempre uma atitude discreta no momento da transação e deve procurar guardar o dinheiro também de forma discreta", orienta o Capitão da PM.

Ações criminosas - De acordo com Pita, os bandidos costumam agir, geralmente, em regiões de grande concentração de bancos e os assaltos são feitos, muitas vezes, em locais afastados das agências bancárias. Por isso, o cliente deve ficar atento à movimentação dentro e fora do banco. Com base nas declarações das vítimas, segundo a polícia, a maioria dos crimes são cometidos por assaltantes em motocicletas.

Caso venha a ser abordado por um criminoso, a orientação da polícia é que o cliente mantenha a calma e procure não reagir em hipótese alguma. "Deve-se evitar movimentos bruscos no momento da ação. Além disso, o indivíduo deve acatar as orientações do marginal. Um movimento precipitado pode significar ao assaltante uma reação", ressalta.

Ainda segundo Pita, os cuidados tomados pelos clientes das agências junto às ações desenvolvidas pela PM para coibir esse tipo de crime, como a intensificação da fiscalização e abordagens de motociclistas em áreas bancárias, tem contribuído para a redução do número de casos de assaltos, assim como a lei que proíbe o uso do celular nas agências.

Alternativas - Para se prevenir dessas situações, os clientes podem recorrer a transações por meio da internet (internet banking), telefone ou até mesmo do próprio aparelho celular (mobile banking), que oferecem maior segurança. Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a internet é um dos canais de atendimento bancário que mais cresce no país. Segundo o órgão, somente em 2011, mais de 42 milhões de contas foram acessadas via internet banking, o que representa um crescimento de 11% em relação a 2010, quando atingiu 38 milhões de contas corrente.

Pelo celular, é possível realizar consultas de saldo, extrato, lançamentos futuros, extrato de compras com cartões de débito, além de informes de rendimentos, investimento, poupança, aplicações e transações agendadas. Os clientes podem realizar pagamentos de Débito Direto Autorizado (DDA), agendamento de pagamento de contas (água, luz, telefone e gás); boleto de cobrança, entre outros. Também é possível realizar transferências entre outros bancos, além de solicitação e desbloqueio de talão de cheques, solicitação, consulta e cancelamento de débito automático; empréstimos e outros.

Já as transações realizadas pelo celular apresentou um crescimento impulsionado pela venda de smartphones, em 2011, conforme a Febraban. Mais de 3,3 milhões de contas correntes passaram a ser acessadas pelo canal, o que representa incremento de 49% quando comparado ao mesmo período de 2010.

Os clientes podem consultar saldos, verificar extratos, contas de investimentos, home broker (compra e venda de ações), além de pagar títulos via DDA. O serviço, porém, varia conforme cada instituição bancária. Para ter acesso às facilidades pelo celular, é preciso baixar o aplicativo da instituição diretamente no aparelho, por meio do site das agências bancárias e das lojas virtuais de aplicativos.

Os que optarem pelos serviços oferecidos por meio do telefone, onde são realizadas mais de 1,6 bilhão de transações, segundo a Febraban, poderão tirar dúvidas sobre serviços e realizar transações financeiras, como por exemplo pagamento de boletos não vencidos, contas de consumo (ex. água, luz, gás, telefone), consulta de saldos e pagamentos de impostos. Os clientes também podem consultar o saldo, a fatura do cartão de crédito, entre outros.

Os idosos devem estar sempre acompanhados de um parente ou pessoas de confiança e, em caso, de dúvidas, o ideal é buscar auxílio junto a funcionários da agência e nunca a estranhos.

