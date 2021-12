Rio transborda e ponte desaba em Riachão do Jacuípe

A ponte que passa pelo Rio Jacuípe, na BR-324, em Riachão de Jacuípe, a 191 km de Salvador, desabou nesta sexta-feira, 22. O município é atingido por uma forte, que fez o nível do rio Jacuípe subir, cobrindo a ponte e derrubanda a cabeceira da estrutura.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe foi para local para interditar o trecho da pista. Populares informaram que as opções de desvio também causam transtornos, porque a maioria é de barro e os carros não conseguem passar.

Bairros da cidade também foram alagados, deixando alguns moradores "ilhados". Os mais atingindos foram Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, Bela Vista, Ranchinho, Jatobá e Barra. Desde o início do ano, os moradores desses bairros sofrem com os alagamentos provocados pelo aumento de nível do rio.

Algumas famílias tiveram que sair de suas casas e estão em escolas e ginásios de esportes cedidos pela prefeitura.



