Rio Subaé transborda e inunda cidade de Santo Amaro

A cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo da Bahia, amanheceu sob forte chuva neste sábado, 11. De acordo com os leitores, o grande volume de chuva fez o rio Subaé transbordar e a água alagou diversas ruas do município.

Imagens enviadas para o Portal A TARDE mostram as ruas cobertas e a população ilhada. Muitas casas próximas ao rio ficaram completamente alagadas. Houve registro também de um deslizamento de terra no distrito de Pedras, segundo a prefeitura. Não há informações sobre vítimas.







Inundação em Santo Amaro. Aqui no Trapiche de baixo em Santo Amaro, as pessoas estão indo de casa em casa para ajudar a levantar os móveis e/ou a tira-los da casa. Muitas pessoas dizendo que perderam utensílios elétricos e/ou domésticos. Mais cedo passaram algumas pessoas e crianças, carregando blocos para distribuir nas casas invadidas pela água. Posted by Ramon Almeida on Sábado, 11 de abril de 2015

Por volta das 10h30, após a chuva dar uma pausa, equipes da Defesa Civil começaram a limpar algumas áreas da cidade.

O governo do Estado, segundo o prefeito Ricardo Machado, disponibilizou dois caminhões de hidrojateamento para ajudar na limpeza das ruas tomadas pela água e pela lama.

Além disso, ainda de acordo com o prefeito, uma equipe da Defesa Civil da Bahia está a caminho de Santo Amaro para apoiar a equipe do município que já atua desde a noite desta sexta-feira, 10, quando a chuva se intensificou.

Máquinas da Defesa Civil da cidade já estão na rua (Foto: Reprodução | Facebook)

A Escola Estela Mutti está sendo usada para receber doações de água, cobertores e colchões para os moradores mais prejudicados com a inundação do rio Subaé.

A população de Salvador enfrentou situação semelhante na última quinta, 9, após forte chuva, quando diversos canais transbordaram e ruas ficaram alagadas.



