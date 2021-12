Rio Itapicuru transborda e alaga casas na cidade de Tucano

Com a chuva que atingiu a cidade de Tucano (a 275 quilômetros de Salvador) no nordeste da Bahia, o rio Itapicuru transbordou e alagou casas e ruas.

Segundo o Blog Tribuna Araciense, a ponte da BR-116, que dá acesso à cidade, ligando o município a Feira de Santana, foi afetada pelo alagamento. As estradas vicinais que dão acesso aos povoados também alagaram.

De acordo com informações da Polícia Militar da cidade, os povoados que registraram alagamentos são, Rio do Peixe, Poço Redondo, Alto, Barra do Maceté, Casa Nova, Lagoa dos Quatis, Murumbi e Quixabá do Mandacaru.

Chuva na Bahia

A forte chuva causada pela frente fria que chegou no Estado desde o início da semana tem castigado as cidades do interior da Bahia. Os municípios de Itapetinga, Itambé e Caatiba, sofrem com a falta de energia que já dura 2 dias, devido à queda de uma torre de transmissão entre Itapetinga e o Ponto do Astério.

Moradores do municipio de Santa Maria tiveram casas e comércios invadidos pela água da chuva causando perda dos móveis e produtos. Já na cidade de Riachão do Jacuípe, a ponte que passa pelo Rio Jacuípe, na BR-324, desabou na sexta-feira, 22. Alguns bairros da cidade também foram alagados, deixando moradores "ilhados". Algumas famílias tiveram que sair de suas casas e estão em escolas e ginásios de esportes cedidos pela prefeitura.

Também foram atingidas pelo mau tempo as cidades de Macarani, Itarantin, Potiraguá, Feira de Santana, Encruzilhada, Ribeirão do Lago, Cândido Sales, Maiquinique e Tucano.

Água tomou conta da cidade (Fonte: Blog Tribuna Araciense)

