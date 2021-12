Rio de Contas reabre igreja e teatro restaurados

A população de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, distante 736 km de Salvador, recebe de volta restaurados neste sábado, 6, às 16h, o Teatro São Carlos e a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Foram investidos R$ 2,5 milhões para as obras realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia.

A cidade que tem o título de Patrimônio Nacional, é o terceiro conjunto histórico tombado na Bahia, com mais de 400 casarões tombados, atrás em importância apenas de Salvador e Cachoeira.

Na Igreja foram realizadas obras de restauro nos bens artísticos (móveis e integrados) e serviços de recuperação na estrutura arquitetônica: coberturas, esquadrias, instalações, pisos, revestimentos e, principalmente, estabilização de alvenarias na capela mór, sacristias laterais e arco cruzeiro. De acordo com o Iphan, alguns autores, consideram a Matriz do Santíssimo Sacramento o mais relevante exemplar da arquitetura religiosa do sertão baiano, construída na segunda metade do século XVIII.

No Teatro São Carlos, que está entre os 10 mais antigos do Brasil e é o mais antigo da Bahia, cuja inauguração data de 1892, foi executada uma ampla reforma. Houve restauração total da cobertura, esquadrias, novas instalações elétricas, hidrossanitárias e de esgoto, recebendo adaptações de acessibilidade a portadores de necessidades especiais (PNE) como rampa de acesso à plateia e coxia e sanitário PNE, além de uma nova copa.

No espaço foi preciso demolir um anexo que encobria a fachada posterior do prédio. Um novo anexo foi construindo respeitando a distancia para leitura da fachada.

