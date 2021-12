Ribeirinhos protestam contra estado do Rio São Francisco

Nesta terça-feira, 4 de outubro, o dia é dedicado a São Francisco. Ao longo das margens do rio de mesmo nome, os moradores ribeirinhos prestam homenagens ao santo e protestam pela situação de penúria do manancial, que atravessa regiões de semiárido baiano.

Em Barra (a 673 km de Salvador), onde a diocese é consagrada a São Francisco de Assis, a programação religiosa tem início às 6h30, com a tradicional procissão fluvial. "Vamos levar o santo para viajar um pouco e ver o que os homens fizeram com o rio que Deus nos deu", disse o bispo de Barra, dom frei Luiz Cappio.

Um dos defensores mais aguerridos "do rio e do seu povo", ele lembrou que, há alguns anos, a população acompanhava a procissão com grandes embarcações. "Agora, pela dificuldade de navegação, os devotos permanecem no cais acompanhando de longe, pois no retorno acontece missa na beira do rio", explicou.

Revitalização

Às 17h, haverá procissão pelas ruas da centenária cidade, seguida de missa em frente à catedral. Para dom Cappio, "o rio e o povo estão abandonados. Espero que a novela que mostrou as questões sociais e ambientais que os ribeirinhos sofrem tenha contribuído para a conscientização geral sobre a real situação".

Sobre o Programa de Revitalização Novo Chico, lançado em agosto passado pelo governo federal, o bispo foi enfático. "Quero ver o projeto levado a sério, porque, até agora, nenhum foi satisfatório. Com o passar dos anos, estou como São Tomé, preciso ver acontecer, para depois acreditar que ele vai mudar a nossa realidade", asseverou o religioso.

Para a cidade de Juazeiro (a 513 km de Salvador), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) programa uma caminhada de protesto na margem do rio São Francisco para o próximo sábado.

De acordo com Marina da Rocha, uma das coordenadoras da CPT-Juazeiro, a proposta é mostrar que o rio está esgotado. "Já tiraram tudo o que podiam, temos que pensar alternativas para o vale, que devolvam a saúde do rio", enfatizou.

Novo Chico

Nesta segunda, 3, em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) deflagrou o início dos trabalhos efetivos para os encontros que terá com os governos dos estados e representantes dos comitês de bacias hidrográficas que fazem parte da grande bacia do São Francisco.

A proposta é aglutinar informações para alinhar as ações do Programa de Revitalização Novo Chico. Para ordenar os trabalhos, uma Câmara Técnica foi formada com a participação de diversos ministérios e entidades que representam os interesses dos usuários.

De acordo com a programação, amanhã os encontros serão no estado de Sergipe e, nesta quinta-feira, em Alagoas, onde o gerente do projeto por parte do MMA, Henrique Veiga, será recebido pela diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que também faz parte da Câmara Técnica do Programa de Revitalização.

A última das reuniões está prevista para Salvador, no dia 14 deste mês.

