Riachão do Jacuípe fica sem energia após chuva

A maior parte do município de Riachão do Jacuípe (191 km de Salvador) está sem energia nesta sexta-feira, 22, após a forte chuva que atingiu a região. A Coelba disse, por nota, que o procedimento foi necessário para garantir a segurança dos moradores em relação aos riscos elétricos. Pela manhã, a chuva fez com que o nível do rio Jacuípe subisse e acabou cobrindo a ponte na BR-324 e derrubando a cabeceira da estrutura.

O fornecimento foi restabelecido apenas no Centro, por volta das 13h, após "manobras realizadas no sistema elétrico", segundo comunicado emitido pela Coelba na tarde desta sexta.

A empresa informou que "assim que a situação no município for normalizada e, após avaliação da rede elétrica quanto a possíveis danos em função do problema, o fornecimento será restabelecido". Cerca de 7.700 unidades consumidoras foram prejudicadas.

O trecho da BR onde a ponte cedeu foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, bairros da cidade também foram alagados, deixando alguns moradores "ilhados". Os locais mais atingidos foram: Alto do Cruzeiro, Alto do Cemitério, Bela Vista, Ranchinho, Jatobá e Barra.

Equipes da Coelba estão na cidade realizando inspeção na rede elétrica.

Estado

A Coelba informou que está registrando aumento nas ocorrências relacionadas à interrupção no fornecimento de energia em todo o estado, nesta sexta. O maior número está localizado nas regiões Centro, Norte e Oeste.

A empresa informou que vai operar com efetivo reforçado até que a situação seja regularizada. Ainda segundo a nota, alguns locais são de difícil acesso, o que aumenta o tempo médio de atendimento às solicitações.

É possível acionar a Coelba nos seguintes canais de atendimento: envio gratuito de SMS para o número 27308, escrevendo, no espaço destinado ao texto, apenas o número do contrato da unidade consumidora; pelo site; na central 0800 071 0800 (optar pela opção 2, de 'Falta de Energia'). No último caso, é necessário número do contrato ou CPF do titular da fatura.

