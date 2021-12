Rezava para não cair do capô, diz segurança feito como refém

"Foi desesperador. Eu rezava para não cair e o carro passar por cima de mim", revela Jadiel Oliveira, um dos seguranças que foi feito refém e amarrado ao capô de um dos carros usados pelos bandidos em fuga após assaltarem a agência do Banco do Brasil na cidade do Conde (distante 205 quilômetros de Salvador). A ação dos bandidos aconteceu na manhã desta terça-feira, 2.

Um dia após ao "pior momento da vida", Jadiel falou com exclusividade com a equipe de reportagem do Portal A TARDE e revelou como foram os 15 minutos que ficou sobre o capô do carro. "A corda que eles usaram não estava apertada. O carro estava muito rápido e só não caí porque um outro refém, que estava na janela da frente (do carro), segurou minha mão", contou.

O segurança só saiu da frente do carro quando o bando parou o veículo e resolveu bloquear a Linha Verde pondo fogo em um caminhão, sobre uma ponte, na altura da divisa entre os municípios do Conde e Jandaíra.

Jadiel contou ainda que, quando viu o primeiro assaltante saindo da caminhonete com uma arma grande, correu para dentro do banco. "Quando eles entraram, pegaram logo a minha arma e a do meu colega. Não tínhamos o que fazer. Eles estavam muito bem armados", disse o segurança, que ainda foi obrigado pelos bandidos a pegar o dinheiro do caixa de uma loja que fica do lado do banco.

Trabalhando há três anos no banco, ele revelou que foi a primeira vez que presenciou um assalto. "A agência já foi assaltada outras vezes, mas foi a primeira vez que foi em horário de funcionamento", relatou o segurança.

A vítima falou ainda que não sai do trabalho por falta de opção: "Pretendo continuar porque não tenho outra opção por enquanto".

A polícia continua nesta quarta-feira, 3, as buscas pelos 14 criminosos que roubaram a agência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes das polícias Militar e Civil, com o apoio das polícias sergipanas, permanecem em diligência em algumas cidades do Litoral Norte baiano e também em Sergipe.

O caso

Nesta terça-feira, 2, 14 assaltantes usaram os clientes do banco como escudo humano em frente à agência. Na fuga, eles abandonaram o Citroën C3 e roubaram a Tucson preta do gerente do banco. Eles também levaram 12 pessoas como reféns (sete clientes e cinco funcionários) penduradas nas janelas e amarrados nos capôs dos veículos.

Ainda segundo a SSP, ao deixarem a cidade, os bandidos efetuaram ainda disparos contra a 51ª CIPM e a delegacia, mas, para preservar a integridade física das pessoas, a polícia evitou reagir.

Alguns reféns foram libertados nas proximidades do Posto Rodoviário, no sentido Sergipe, na BA-099, e os demais deixados na estrada de Jandaíra. As vítimas, todas liberadas sem ferimentos, já prestaram depoimento na Delegacia Territorial de Conde.

