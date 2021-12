Revólver fabricado na Argentina é encontrado em Feira de Santana

Duas espingardas e um revólver calibre 38, fabricado na Argentina, foram encontrados na tarde do último sábado, 14, com um suspeito no município de Feira de Santana (a 124 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Bruno Henrique de Jesus Silva, 24, foi parado por policiais durante uma abordagem. Ele levava o revólver argentino por baixo da camisa que vestia, e em depoimento, confessou que tinha outras armas em casa. No imóvel, duas espingardas foram localizadas.

Bruno foi encaminhado à Central de Flagrantes de Feira de Santana.

