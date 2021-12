Revoltado com dívida de R$ 20, homem faz disparos na rua e atinge duas pessoas

Um homem, cujo nome não foi revelado, espalhou terror em uma rua do bairro de Cascalheira, Barreiras, na noite deste sábado, 7. Segundo informações do Blog Braga, após ser cobrado por uma dívida de R$ 20, ele efetuou vários disparos de arma de fogo e acabou atingindo duas pessoas que estavam andando pela rua.

Ainda de acordo com a publicação, revoltado com a cobrança, o homem chegou a sair do local onde estava para buscar a arma e ameaçar a pessoa que pedia o dinheiro. Entretanto, os tiros não acertaram o “cobrador”, e sim, dois desconhecidos que circulavam durante a briga.

Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital do Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde do segundo atingido. O caso é investigado pela polícia.

