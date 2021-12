Revolta e solidariedade marcam ato público em Camaçari

Estudantes e pessoas da comunidade de Camaçari participaram, nesta quinta-feira, 24, de uma manifestação nas proximidades da farmácia, demonstrando revolta e consternação com o ocorrido. Flores e cartazes com mensagens de protesto, conforto e esperança foram depositados nas calçadas perto do lugar onde aconteceu a tragédia.

A prefeitura, a Câmara de Vereadores e a OAB-Subseção Camaçari, dentre outras entidades, decretaram luto pelas mortes ocorridas. Na tarde desta quinta, uma missa em memória das vítimas foi celebrada na catedral São Thomaz de Cantuária, pelo bispo de Camaçari, dom Petrini. A de sétimo dia deve acontecer em 29 de novembro, no mesmo local.

Cartazes alusivos às perdas foram deixados no local

Assessor jurídico do grupo Pague Menos, Geraldo Gadelha negou que o local estivesse em obras, assim como a existência de botijões de gás no interior do estabelecimento.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e afirmou que está prestado assistência aos feridos e familiares das vítimas. Também destacou que está ajudando as autoridades na investigação das causas do acidente. “A segurança dos funcionários e clientes é de extrema importância para nossa companhia”, disse.

