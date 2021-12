Revista em presídio de Feira recolhe armamento e droga

Celulares, drogas e armas artesanais. Este foi o saldo de uma inspeção-surpresa nos nove pavilhões em funcionamento no Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta quinta-feira, 20.

A operação ordenada pelo governo do estado reuniu representantes das secretarias de Segurança Pública (SSP) e Administração Penitenciária (Seap), Ministério Público e Defensoria Pública. A revista foi feita após várias denuncias à Seap.

"Não podemos dizer o teor (das denúncias), mas posso assegurar que são graves", disse Luiz Antônio Fonseca, superintendente de ressocialização da Seap.

Superlotação

Os nove pavilhões têm capacidade para 960 presos, mas abrigam 1.540 homens e mulheres. "É uma operação de rotina nossa, desta vez contando com outros órgãos. Mas o material apreendido foi menos do que registarmos nas outras revistas, o que leva a crer que estamos no caminho certo", disse Clériston Leite, diretor da unidade.

Familiares dos detentos reclamaram da vistoria, que levou à suspensão das visitas. Eles ameaçaram fechar o transito em frente ao presídio, mas foram impedidos por PMs da cavalaria.

"Isto é uma absurdo, eles têm o contato da gente. Por que não avisaram que não teria visita? Chegamos bem cedo e só vieram dizer alguma coisa após as 8h, com a chegada da imprensa", disse Genivalda Valentim, que saiu de Santo Amaro para visitar os irmãos reclusos.

Nilda Santos Silva, que veio de Entre Rios visitar o marido, reclamou: "Gastei R$ 150 para vir aqui e não entrar. E as coisas que comprei? A comida vai estragar! Quem vai arcar com o prejuízo? É uma falta de respeito o que eles fazem!".

Maria Ferreira saiu a pé do bairro Queimadinha, com alimentos para os dois filhos e um neto. "Não tem ônibus e os transportes que estão rodando cobram caro. Vim andando e eles não nos deixa entrar, é um absurdo".

Comentários infundados de que estaria havendo choque entre presos e policiais levaram vários familiares à frente do presídio. "Recebi uma ligação informando que estavam fazendo rebelião e tinha dois mortos. Aqui, soube que era mentira. Como as pessoas têm um coração tão ruim a ponto de levar pânico para os outros!", reclamou Francimária Cunha, que está com um irmão preso há três anos.

