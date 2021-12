Réveillon do Conde anuncia atrações

O Réveillon de Conde, na praia de Sítio do Conde, na Linha Verde (a 162 quilômetros de Salvador), já definiu suas atrações para a noite da virada: Samba Maria (banda só de mulheres), Torres da Lapa e New Beach, além de uma tenda eletrônica, com o DJ George. O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer do município do Conde, Anísio Almeida, destacou que a principal atração será mesmo o show pirotécnico, com 10 minutos de queima de fogos. O evento atrai muitos visitantes da região.

adblock ativo