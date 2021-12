Réveillon cheio de som e axé: veja programação de festas

A menos de 15 dias para o Réveillon, Salvador ainda tem festas privadas, com custos variados, para quem quer celebrar a passagem 2016-2017 com conforto e exclusividade. A TARDE preparou uma lista com algumas dessas festas, que oferecem serviços all-inclusive, atrações musicais em shows particulares e até espaço para crianças, na capital baiana e região metropolitana. Há ingressos que variam de R$ 60 a R$ 800. Mas, para quem optar por esse tipo de diversão, é melhor se apressar: festas como o Réveillon das Águas e o Pasión, por exemplo, estão com mais de 50% dos ingressos vendidos.

“Muita gente deixa para comprar os ingressos para a festa no final, próximo ao dia 31”, contou Igor Diógenes, um dos produtores do Réveillon das Águas, realizado no espaço Preamar, em Lauro de Freitas. A meta é fazer a celebração privada para três mil pessoas. “Aumentamos o número de atrações, melhoramos comida e bebidas”, frisou.

Luiz Caldas é uma das atrações da Festa das Águas (Foto: Henriqueta Alvarez | Divuçgação​)

Das Águas Das Águas

A banda paulista Biquíni Cavadão fará show no Clube Espanhol (Foto: Valter Pontes | Coperphoto)

Pasión Pasión

A festa "O melhor do mundo" será comandada pelo Harmonia (Foto: Divulgação)

“O melhor do mundo” “O melhor do mundo”

Das Artes Das Artes

Baile Esquema Máscaras Baile Esquema Máscaras

Camarote Elegance Camarote Elegance

Banda Filhos de Jorges vai animar a festa Sheraton 2017 (Foto: Divulgação)

Sheraton 2017 Sheraton 2017

Brazilian Garden Brazilian Garden

Do Mar Do Mar

