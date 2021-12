Réus são condenados a 13 anos de prisão por homicídio na Bahia

Acusados de matar Vinícius Rocha Damasceno, ocorrido em 2018, Willian Damasceno de Jesus e Yuri Vieira Freitas foram condenados a 13 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e a 10 dias de multa pelo Tribunal do Juri de Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador). A sentença foi divulgada pelo Ministério Público do Bahia (MP-BA) nesta quinta-feira, 27.

A acusação foi sustentada pelo promotor de Justiça José Junseira Almeida no dia 19 de fevereiro. Conforme a denúncia, no dia 18 de maio de 2018, a dupla e um adolescente, que não teve sua identidade revelada, assassinaram Vinícius Rocha com o uso de arma branca.

Ainda de acordo com o promotor, eles levaram a vítima para um matagal próximo ao Condomínio Campo Verde, no bairro de Campinhos, com a premissa de que iriam consumir drogas.

Em seguida, eles cometeram o ato criminoso sem a mínima possibilidade de defesa da vítima. O motivo do crime foi torpe, pois mataram a vítima porque suspeitaram de que esta teria entregue o denunciado Willian à policia.

