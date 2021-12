Reunião para acordo entre bancos e grevistas está indefinida

O impasse entre os grevistas e banqueiros ainda não tem prazo para acabar. Isso porque, segundo o Sindicato de Bancários da Bahia, o documento emitido para Federação Brasileira de Bancos (Febraban), solicitando reunião de acordo para a próxima quarta-feira, 26, não foi respondido até a tarde desta segunda, 24.

Segundo Augusto Vasconcelos, vice-presidente do Sindicato dos Bancários, a continuidade da greve é uma culpa exclusiva dos empresários. "Não há, do outro lado, um interesse de acordo. Os bancos que mais arrecadam no mundo mostram que não estão interessados com seus funcionários e clientes", critica.

De acordo com a Febraban, um comunicado oficial sobre o atual estágio de acordo entre a entidade e os grevistas será emitido à imprensa no final desta tarde.

Os bancários reivindicam reajuste salarial de 10,25%, ampliação das contratações, respeito à jornada de 6 horas, segurança, fim das metas e do assédio moral. Segundo o sindicato, desde que a greve foi iniciada, há seis dias, 80% das agências estão paradas em toda a Bahia.

Como se virar durante a greve dos bancários:

Pagamentos

- O cliente pode optar por fazer o pagamento de contas na internet, em caixas eletrônicos, na sede da empresa e em correspondentes bancários, como casas lotéricas e supermercados.

Saques

- A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) recomenda o uso dos 182 mil caixas eletrônicos espalhados pelo Brasil. Os endereços estão disponíveis no site www.febraban.org.br



Horários

- Os caixas que estão dentro das agências bancárias funcionam até as 22h; e em locais de grande circulação, como em lojas de conveniência, funcionam 24 horas.

Outras operações

- Nos terminais, é possível também realizar depósitos e transferências, sacar benefícios sociais (como INSS, PIS/abono salarial e FGTS), bloquear cartão, contratar empréstimo pessoal (CDC), resgatar investimentos e cadastrar contas no débito automático.



Lotéricas

-O atendimento é feito das 8h às 18h, exceto nas localizadas em shoppings e supermercados.

-Os aposentados e pensionistas do INSS podem sacar os benefícios nos caixas eletrônicos. As contas que não puderem ser pagas durante a greve não terão acréscimo de juros, multas ou correções após o fim da paralisação.

