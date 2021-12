Reunião no Crea discute arena da Praça Castro Alves

O Fórum A Cidade Também É Nossa, coordenado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea), discute nesta quarta-feira, 27, a partir das 8h30, o projeto da arena de eventos prevista para a região da Praça Castro Alves.

O convidado é o secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli, e equipe técnica, que farão apresentação da proposta. A reunião, aberta ao público, será realizada no auditório do Crea (Vale do Ogunjá).

O fórum é um colegiado que reúne mais de 20 entidades, entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Segundo o assessor do Crea Genivaldo Barbosa, o objetivo é contribuir com a cidade, com foco no planejamento urbano e meio ambiente.

Copa - Depois do encontro desta quarta, a próxima reunião do fórum está marcada para o dia 14 de março. O convidado será o secretário da Copa, Ney Campello, que debaterá projetos relacionados com o evento internacional.

"Nossa finalidade é ajudar a planejar Salvador. Precisamos garantir que as obras para a Copa 2014 deixem legados sustentáveis para toda a cidade", disse Barbosa.

