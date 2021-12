Reunião decide se hospital em Cruz das Almas será reaberto

Fechado há pouco mais de um ano, o Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso, que foi mantido pela Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas (a 146 km de Salvador) até 2012, pode ser reaberto em um mês. Tudo depende de uma reunião marcada para nesta terça-feira, 22, entre a Santa Casa, a prefeitura e o Ministério Público local.

Se reaberta, a unidade poderá voltar a oferecer serviços de obstetrícia (partos e cirurgia) e ginecologia, pediatria clínica, clínica médica hospitalar, cirurgia geral, serviço de imagem e fisioterapia e reativar o Centro de Parto Normal (CPN). Segundo informações do provedor Natanael Evódio, a Santa Casa proporá a reabsorção dos 113 funcionários que foram demitidos em julho do ano passado. Outra proposta é que a Santa Casa volte a gerir o hospital. Antes, uma empresa estava administrando a unidade, fechada após a prefeitura decidir não renovar o contrato de prestação de serviço.

Sem serviços

Com o fechamento, a Santa Casa deixou de realizar cinco mil atendimentos mensais. Foi desativada toda a sua estrutura, composta por 150 leitos, 11 consultórios e centro cirúrgico com três salas equipadas. O provedor aposta que o novo prefeito tenha interesse em reativar o hospital.

Em julho de 2014 o Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso foi excluído do Sistema Único de Saúde (SUS) do município e a empresa que geria a entidade rescindiu o contrato com o município.

Natanael Evódio disse também que uma reforma está sendo feita no hospital. "Estamos finalizando toda a reforma, bancada com recursos próprios. As dívidas que a entidade tinha, trabalhistas e com fornecedores, estão sendo negociadas. Isso não prejudicará em nada, pois já temos as certidões negativas do INSS e Receita Federal", garantiu o provedor da Santa Casa.

