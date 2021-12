Reunião de negócios é promovida durante tradicional feijoada em Praia do Forte

Uma reunião de negócios descontraída será realizada neste domingo, 29, durante mais uma edição da tradicional feijoada promovida pela revista Lt's Go Bahia, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. O evento reunirá empresários, executivos, artistas e personalidades de destaque da sociedade baiana.

Com acesso restrito, o encontro será uma oportunidade para ampliar o networking. Será discutida a importância da representação empresarial e sobre as oportunidades de realizações de negócios que as conexões e o envolvimento com entidades empresariais geram.

Além do destaque para a gastronomia, a tradicional feijoada do Tivoli será animada pelos DJ's Renata Dias e Hugo Haus.

