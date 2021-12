Reunião busca diálogo entre governo e associações de PMs

O governo realizou na tarde desta quarta-feira, 19, uma reunião com os representantes das Associações de Oficiais, Praças e Bombeiros, no Quartel dos Aflitos da Polícia Militar da Bahia, para explicar a possibilidade da implantação de reestruturação de carreira da PM após o dia 8 de abril.

De acordo coordenador jurídico da Casa Civil do Governo da Bahia, Uirá Azevedo, a reformulação da PM pode ser implantada após o dia 10 de abril, data posta em dúvida pelas associações devido à legislação eleitoral de 2014.

Na reunião, o governo tentou convencer os representantes dos policiais que a legislação veda apenas o reajuste geral do servidor público em prazo superior a 180 dias do primeiro turno das eleições.

A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diz que 8 de abril é a "data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição".

