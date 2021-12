Retrospectiva: relembre fatos inusitados de 2012

O ano de 2012 está prestes a acabar. Mas, com certeza, ele não será esquecido, seja pelos fatos importantes ou por acontecimentos inusitados que chamaram a atenção. A lista de casos singulares, estranhos, foi imensa este ano e o que não faltou foi história pra contar. Você acreditaria se alguém dissesse que um defunto teria ido no próprio velório? Qual seria sua reação diante de um quiabo de mais de um metro? Ou o que faria se estivesse pela rodovia e encontrasse um caminhão sendo dirigido pelo "diabo"? Bom, 2012 foi cheio daqueles fatos que a gente só acredita vendo.

Em janeiro, dois detentos do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (a 813 km de Salvador) tentaram fugir de uma forma diferente: para enganar os policiais, eles se vestiram de mulher. Mas, o andar desengonçado de ambos, não enganou ninguém e a artimanha não deu certo. Como penalidade pela tentiva de fuga, eles foram colocados no isolamento da penitenciária.

Já em Ibotirama, na região oeste da Bahia, um preso conseguiu a façanha de fugir da delegacia duas vezes em 24 horas. Um dos funcionários da unidade atribuiu as constantes evasões à superlotação da delegacia. Na BR-324, um "diabo" foi visto dirigindo um caminhão cegonha. Mas calma, era apenas um caminhoneiro engraçadinho que gostava de assustar outros motoristas com uma máscara. A brincadeira, porém, não terminou bem e ele acabou sendo foi preso em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

O que também chegou a assustar foi o caso do homem que foi no próprio velório em Alagoinhas (a 120 km de Salvador). A confusão foi porque familiares souberam que ele havia sido baleado e o confundiram com outro morto no necrotério. Quando realizavam e velório com o morto "errado", o homem apareceu e causou medo em quem estava presente. Em setembro, o corpo de um homem, morto após contrair leptospirose, foi posto em um caixão e utilizado por familiares durante uma invasão ao Hospital do Subúrbio, em Salvador, em protesto pelo atendimento "ruim" quando o paciente deu entrada na unidade.

Em Eunápolis, no interior da Bahia, um aposentando colheu um quiabo de mais de um metro e meio, o que despertou a curiosidades dos vizinhos. Só para se ter ideia, seu Geraldo Alves, de 76 anos, disse o quiabo é maior do que o neto dele, de 15 anos. Na capital baiana, um homem foi preso após se aproveitar de um ônibus cheio para tocar nas partes íntimas de uma mulher. A moça chamou a polícia e o ele foi detido por atentado ao pudor.

Já em Conceição da Feira (a 130 km de Salvador), o que chamou a atenção foi o "fetiche" de um pedreiro, que foi preso por furtar calcinhas de varais espalhados pela cidade. Wilson Silva dos Santos, 34 anos, conhecido como "Rincon", foi flagrado por uma das proprietárias das peças intimas, que também o acusou de tentativa de estupro. O pedreiro confessou que roubavas as peças para usá-las e se masturbar.

Em Vitória da Conquista, um caso raro: uma jumenta deu à luz a filhotes gêmeos. O caso chamou atenção porque a chance de nascimentos como esse acontecerem é de apenas 2%. É tão raro como uma mulher da a luz a sêxtuplos.

