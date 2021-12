Retroescavadeira desgovernada atinge quatro casas em Cachoeira

Um trator do tipo retroescavadeira atingiu quatro casas no bairro Três Riachos em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, neste sábado 4. De acordo com informações do site Voz da Bahia, o veículo perdeu os freios numa descida íngreme, avançou sobre as casas e acabou derrubando as varandas e as frentes dos imóveis.

O condutor, que sofreu ferimentos leves, disse que ainda tentou desviar das residências, mas não conseguiu. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. A retroescavadeira pertence a uma construtora e a empresa afirmou que irá reparar os danos das casas atingidas.

As varandas e as frentes das casas ficaram totalmente destruídas

