Retorno tranquilo para Salvador pela rodoviária

Quem optou por voltar para a capital baiana pela rodoviária não enfrentou muito transtorno. No final da tarde deste domingo, 4, o movimento era tranquilo no local.

De acordo com a Agerba, órgão responsável pela fiscalização, entre os dias 26 e 31 de dezembro de 2014, 93 mil passageiros utilizaram o terminal para passar o ano novo no interior do estado.

O auxiliar administrativo Grimário da Silva, 52 anos, considerou tranquilo o retorno a Salvador. "Vim de Camaçari, onde fui passar as festas com meus parentes e não tive problemas ao voltar para casa", contou.

Estrada do Coco

Já pela BA-099 (Litoral Norte), um congestionamento de cerca de cinco quilômetros surpreendeu motoristas que trafegavam no fim da manhã deste domingo, sentido Salvador.

O excesso de veículos, segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa que administra a rodovia, foi o único responsável pela lentidão registrada. À tarde, o trânsito voltou a fluir normalmente na BA-099.

No acesso a Salvador pela BR-324, o retorno também foi tranquilo. "Está transcorrendo normalmente", disse o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Edson Lima.

