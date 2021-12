Retorno do feriado foi mais intenso nos terminais marítimos

A volta para casa, após o feriado de Carnaval foi de movimento intenso nos terminais marítimos nesta quarta-feira, 10. De acordo com a Internacional Travessias, administradora do sistema ferry boat os usuários enfrentaram fila em Bom Despacho.

"Demorei três horas e meia para fazer a travessia. Tive que enfrentar uma fila muito grande", disse o marceneiro Nilson Silva, de 39 anos.

"Todo ano é a mesma coisa. Filas enormes para quem não tem prioridade. Levei uma hora e meia para atravessar", reclamou a recepcionista Daniela Lima, 36.

A assessoria da Terminal Travessias informou que operam, desde o dia 29 de janeiro, sete embarcações (Agenor Gordilho, Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery e Maria Bethânia) com saídas a cada trinta minutos.

Do dia 29 de janeiro até as 14 h desta quarta, foram 335 mil passageiros e 52 mil veículos transportados. A média é 1.800 veículos por dia. Apenas no dia 9 de fevereiro, a quantidade chegou a 9 mil.

O sistema está funcionando 24 horas desde o dia 4 de fevereiro em dias específicos e vai assim até a madrugada desta quarta.

Viagens extras em função da demanda foram realizadas com uma média de três ferries por hora e mais de 80 profissionais extras foram contratados para atender os usuários, segundo a assessoria da administradora do sistema ferry boat.

Rodoviária

Já o movimento no Terminal Rodoviário foi mais intenso pela manhã. "Amanhã (hoje) acredito vai aumentar mais, mas só teremos os números amanhã (hoje) no início da tarde", disse o gerente de fiscalização da Agerba Antônio Galdino.

"Não teve atraso, deu até pra tirar um cochilo", contou o operador de produção Benício Filho, 41.

O terminal naútico operou, nesta quarta, com 10 embarcações, todas com lotação máxima no sentido Salvador e voltando vazias de 15 em 15 minutos para agilizar as viagens.

Nas estradas não houve acidentes até a manhã desta quarta. A Polícia Rodoviária Estadual e a Federal irão divulgar os dados do feriadão nesta quinta.

adblock ativo