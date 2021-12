Retorno do feriadão deve intensificar movimento nas estradas

Quem trafega pelas estradas estaduais que cortam a Bahia não encontra problemas na tarde deste Domingo de Páscoa, 31, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O fluxo de veículos é normal nas principais rodovias. No entanto, nas estradas federais, os motoristas já encontram fluxo intenso desde o período da manhã, por conta do movimento de retorno do feriadão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e PRE, o movimento deve aumentar no decorrer da tarde e durante a noite, sobretudo após as 18h, e a estimativa é de que haja um aumento de pelo menos 40% no fluxo de veículos, assim como ocorreu na quinta e na sexta.

Até as 14h40 desse domingo, nenhum acidente havia sido registrado nas estradas baianas. Apesar disso, os motoristas devem ficar atentos nos trechos considerados pela PRF como os mais perigosos, como as BRs 101, 116, 324, 110, 367 e 418, que registraram o maior número de acidentes no ano passado.

Desde a última quinta-feira, 28, as equipes da PRF intensificam a fiscalização de trânsito e dos transportes intermunicipais, interestaduais e internacionais de passageiros, por meio da Operação Semana Santa 2013.

O objetivo é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, o tráfico de drogas, de animais silvestres, de madeira nativa e carvão vegetal, de armas e munições, assaltos a ônibus, cargas e automóveis, além de outros crimes nas estradas e rodovias federais que cortam o Estado.

adblock ativo