Retorno das lanchas Mar Grande-Salvador é antecipado

Oito embarcações em tráfego e cinco em reserva técnica da travessia Mar Grande-Salvador estão a espera daqueles que devem começar a retornar a cidade a partir do meio dia. Por causa da chuva no final de semana, quem foi à ilha deve antecipar a volta do feriado de Finados.

As embarcações que suspenderam a travessia nesta manhã, 3, devido à maré baixa devem voltar a operar às 9:30h, operando de 30 em 30 minutos. Este período pode encurtar para 15 minutos se houver demanda de passageiros. Hoje o sistema funcionará até às 19h30, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia.

