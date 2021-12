Resultado do Reda para contratação de nutricionistas na Bahia é divulgado

O resultado final do processo seletivo simplificado para nutricionistas, do edital SEC/SUDEPE nº 05/2019 de 14/06/2019, em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo, REDA, foi divulgado pela Secretaria da Educação da Bahia nesta quinta-feira, 02.

Foram convocados 27 candidatos, por ordem de classificação, que devem encaminhar a documentação necessária digitalizada até o dia 17 de setembro para o email ingressocpm.sec@enova.educacao.ba.gov.br.

Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação de Salvador, NTE 26, deverão comparecer na SEC, situada na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia, CAB, 1º andar, sala 138, e os aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos NTE para a apresentação dos documentos.

Dentre os documentos exigidos estão os originais e as fotocópias do diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; do diploma de conclusão do curso, relacionado à função temporária com pré-requisito/escolaridade de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; da carteira de identidade; do CPF; e da certidão de nascimento.

Segundo o superintendente de Planejamento e Operacionalização da Rede Escolar, Manoel Vicente Calazans, a Bahia começou a convocar nutricionistas em 2019 e, com esta seleção, são 65 nutricionistas para atender a todos os NTEs.

"Isto é um avanço para o acompanhamento da alimentação escolar e fiscalização da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), bem como para a formação das profissionais, as merendeiras, que aperfeiçoam com as nutricionistas boas práticas em relação ao manuseio dos alimentos e à preparação dos mesmos".

Para conferir a lista completa dos convocados, clique aqui.

adblock ativo