Restos mortais achados por bombeiros podem ser de espanhol desaparecido

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta quinta-feira, 11, na região das trilhas que seguem para a Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina. O Corpo de Bombeiros, por meio de nota, diz que acredita ser os restos mortais do turista espanhol Hugo Ferrara Tormo, de 27 anos, desaparecido na região desde o dia 20 de dezembro de 2015.

As buscas pelo espanhol foram retomadas depois que uma guia achou no local uma mochila contendo os documentos do desaparecido, além de um diário contando todo o trajeto percorrido por ele nas trilhas, segundo afirmou o delegado Rafael Almeida de Oliveira, da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Seabra, por meio da assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

“Ele relata no caderno que havia sofrido um acidente que o deixou bastante debilitado”, afirmou o delegado. Com informações sobre o caminho traçado por de Hugo, as equipes do 11º GBM retomaram as buscas.

A ossada será encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Irecê. O material genético deve ser comparado em exame de DNA, com materiais cedidos pela mãe do turista para comprovar ou não a identificação

A operação contou com o apoio da aeronave do “Programa Bahia sem Fogo - BSF” e teve uma equipe composta por oito militares formados pelo Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestai.

Ainda de acordo com os bombeiros, a equipe de busca percorreu as principais trilhas turísticas que ligam à Cachoeira da Fumaça, além de vales, cânions, cachoeiras e leitos dos principais rios.

O caso

A Polícia Federal divulgou no dia 4 de fevereiro de 2016 o desaparecimento de Hugo. Segundo a PF, Hugo Ferrara teria desembarcado no município de Seabra, que fica na região da Chapada Diamantina, e, desde então, não havia mantido contato com a família.

Ele teria sumido após assinar um livro de guia e seguir uma trilha no Vale do Capão rumo o à cidade de Lençóis. De acordo com a polícia, ele estava sozinho e iria encontrar um amigo quando chegasse ao município de Lençóis.

A família do espanhol chegou a oferece uma recompensa de R$ 15 mil para quem o achasse ou informasse o paradeiro dele. Conforme os familiares, Hugo Ferrara não tinha costume de ficar sem manter contato por tanto tempo.

