Restaurantes promovem feira para contratação de pessoas com deficiência

No dia 21 de novembro, o Burger King Brasil irá promover uma feira de contratação para pessoas com deficiência, na faculdade Unopar, para as vagas abertas em Lauro de Freitas e região. As oportunidades são para o corpo corporativo e restaurantes do Burguer King e Popeyes.

No evento, os candidatos terão a oportunidade de realizar o processo seletivo completo para as vagas disponíveis, desde a entrevista, entrega de documentos até o agendamento do exame médico admissional. O objetivo é de que o candidato já saia do evento pronto para agarrar uma das oportunidades disponíveis.

"Para nós, diversidade e inclusão são as chaves do sucesso do negócio. Decidimos organizar um evento próprio para dar uma oportunidade de todos se destacarem e se desenvolverem conosco", conta Larissa Schaedler, Gerente de Gente do Burger King Brasil. "Buscamos pessoas que gostem de se desafiar, crescer e se divertir em um ambiente onde todos são bem-vindos", reforça a executiva.

As oportunidades contam com os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira. Os interessados também podem cadastrar o seu currículo através do WhatsApp (11) 94317 6360.

