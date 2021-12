Restaurante pega fogo na zona sul de Ilhéus

Um restaurante pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 9, em Ilhéus (distante 446 km de Salvador), no sul do estado. A Cabana Gabriela é bastante conhecida por turistas que costumam visitar a cidade.

De acordo com o site O Tabuleiro, a estrutura de madeira e piaçava podem ter colaborado para que o fogo se alastrasse rapidamente. No momento do incidente, não havia pessoas no restaurante.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas. O estabelecimento vai passar por perícia pela equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

