Restaurante de shopping em Camaçari pega fogo e causa pânico nos funcionários

O restaurante Yan Ping, que fica na praça de alimentação do Boulevard Shopping Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), pegou fogo por volta das 9h desta quinta-feira, 5. No momento do incêndio, o local ainda estava vazio e ninguém ficou ferido.

De acordo com o site Camaçari Notícias, testemunhas informaram que o alarme e nem a brigada de incêndio do estabelecimento foram acionados. O fogo foi contido com baldes de água pelos próprios funcionários, que ficaram em pânico (assista vídeo abaixo). As chamas tiveram início em um tacho de óleo presente na cozinha do estabelecimento, após atingir um material plástico.

A assessoria do shopping informou que o ocorrido foi rapidamente resolvido sem causar nenhum dano e, por conta disso, não houve alterações no funcionamento. No entanto, não foi explicado sobre o motivo de a brigada de incêndio não ter sido mobilizada ou sobre a suposta falha no sistema de alarme.

