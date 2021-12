Residentes de saúde protestam após corte em bolsas no interior da Bahia

Os residentes da área de saúde de municípios do Sudoeste baiano, que integram o Programa Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (PERMUSF), decretaram a paralisação das atividades na tarde de terça-feira, 3. O protesto teve início após o Ministério da Economia determinar aumento de 11% para 14% no recolhimento previdenciário sobre as bolsas.

O principal motivo para esse aumento foi o a alta na contribuição da alíquota do INSS, que reduziu ainda mais o valor da bolsa.

De acordo com Ueslei Jardiel Rego Silva, residente do curso de Odontologia, da cidade de Dom Basílio, e um dos lideres do movimento na cidade, o intuito é cobrar uma série de melhorias: "Aderimos à paralisação nacional e suspendemos por um dia o atendimento prestado para o Sistema Único de Saúde (SUS)", disse. Ainda segundo ele, a bolsa de 60 horas semanais é um dos problemas, já que não é reajustada desde 2015.

Além de Dom Basílio, as cidades de Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Mairi, Bonito e Una são outras que registraram protestos, que vem crescendo em todo país. O projeto, coordenado pela Escola de Saúde Pública da Bahia (Sesab), é focado no ensino-serviço sendo que no Brasil existem vários outras modalidades de residência em saúde .

Em nota, o Ministério da Saúde informou que vem analisando cenários de correção no valor das bolsas de Residência em Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, parlamentares e entidades de classe.

*Sob a supervisão do editor Vinícius Ribeiro

adblock ativo