Residência de vereador é alvejada com tiros no interior da Bahia

A casa do vereador Jorge Sérgio Santos da Silva (PT), da cidade de Biritinga, no nordeste da Bahia, foi alvejada por tiros durante a madrugada desta quarta-feira, 6. O carro do irmão do político também foi atingido. Além de Jorge, estavam na residência sua esposa, que está grávida de oito meses, e seu filho, de 10 anos. Ninguém ficou ferido.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia e Deputado Estadual Marcelino Galo (PT) chamou o ataque de “intimidação e o terrorismo político” e prestou solidariedade ao parlamentar e a sua família.

A polícia vai investigar se o atentado teve alguma motivação política. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Biritinga.

