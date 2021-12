Resgatados 3 últimos corpos de naufrágio em Sento Sé

Os últimos três passageiros que estavam desaparecidos desde o naufrágio da embarcação "Travessia do Mar Vermelho", ocorrido no lago de Sobradinho, foram resgatados entre a manhã de domingo, 15, e desta segunda-feira, 16.

Mergulhadores da Força de Submarinos encontraram os corpos no interior da embarcação, localizada no fundo do lago, a cerca de 11 metros de profundidade, na altura do povoado de Itapera, município de Sento Sé, Bahia.

A busca por sobreviventes foi suspensa em 16 de maio, 15 dias após o naufrágio, mas devido à suspeita de os corpos das vítimas estarem presos na embarcação, a Marinha do Brasil resolveu contribuir na busca.

A embarcação permanece naufragada num local que não põe em risco a segurança das navegações, sob responsabilidade do proprietário.

Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado no último dia 30 de abril, a fim de apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido, com conclusão prevista para o final deste mês.

Remanso-Sento Sé - O naufrágio da embarcação aconteceu no final da tarde do dia 29 de abril e provocou a morte de uma criança de quatro anos. O acidente aconteceu durante a travessia no Lago de Sobradinho, entre as cidades de Remanso e Sento Sé, no norte da Bahia. Até a manhã do dia seguinte ao acidente, a maioria dos cerca de 46 passageiros havia sido resgatada do naufrágio.

