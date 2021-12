Requalificação da Barra: obras do 2º trecho começam segunda

Serão iniciadas na segunda-feira, 30, as obras do chamado "trecho dois" da primeira etapa de requalificação da orla da Barra. As intervenções nessa fase vão da altura do (shopping) Barra Center até a praça Orugan, ao lado do clube Espanhol.

Nesse primeiro momento, a única alteração viária será a interdição da faixa da direita no sentido Ondina. No sentido inverso (Barra), as duas vias vão continuar liberadas. O prefeito ACM Neto (DEM) esteve no local neste sábado, 28, para assinar a ordem de serviço autorizando o começo dos trabalhos, que devem ser concluídos no prazo de seis meses.

De acordo com Neto, entre as melhorias previstas no projeto (de 1 Km) estão o alargamento do atual calçadão para até 4,5 metros; a criação de um passeio para circulação de pedestres no sentido Barra - que antes não existia; além da compatibilização dos pisos e passeios para melhorar a acessibilidade e do enterramento dos serviços elétricos e de telecomunicações (cabos).

Ainda de acordo com o prefeito, com investimentos da ordem de R$ 7,3 milhões, as obras têm previsão de durar seis meses.

Marques de Leão

"Diferentemente do primeiro trecho de requalificação, a não ser até a entrada da Rua Airosa Galvão (transversal que liga a orla ao Shopping Barra), aqui não poderá ser adotado o piso intertravado, devido ao intenso fluxo viário", disse Neto.

Na ocasião, o prefeito anunciou ainda que, dentro de cerca de 20 dias, o tráfego nas ruas Marques de Leão e Afonso Celso, na região do Farol da Barra, será invertido e feito no sentido Farol - Shopping Barra. Que a Afonso Celso terá estacionamento liberado em um dos lados da rua - ainda não definido - e a Marques de Leão nos dois lados, das 19h às 7h.

