Representante do papa inaugura Centro Diocesano em Camaçari

Criada há cinco anos, a Diocese de Camaçari, instância administrativa eclesiástica sob o comando do bispo dom João Carlos Petrini, inaugurou neste sábado, 20, seu Centro Diocesano.

Localizado na Rua da Bomba nº 302 (defronte à linha do trem) e bastante espaçoso, o local dispõe de três prédios: um centro pastoral, um auditório para 200 pessoas e a Cúria Diocesana.

Uma pequena multidão compareceu ao evento, entre muitos membros da Igreja Católica, como o núncio apostólico monsenhor Giovanni D'Aniello (representante do papa no Brasil), o arcebispo primaz dom Murilo Krieger, prefeitos de cidades do entorno como São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé, vereadores e cidadãos locais.

Em entrevista coletiva antes da cerimônia de inauguração, dom Petrini destacou a função do centro como uma câmara "eclesiástica de apoio às famílias, onde pessoas em dificuldades podem encontrar aconselhamento, como, por exemplo, que passos pessoas divorciadas podem dar para permanecer integradas à Igreja".

Perguntado se o centro não seria mais uma forma de demarcar território diante do avanço das organizações evangélicas, dom Petrini afirmou que "tenho muito apreço aos evangélicos que se dedicam a anunciar o evangelho de Jesus, por isso não vemos uma disputa. Podemos caminhar juntos, como irmãos".

"O que me preocupa são os jovens que ignoram os princípios da vida civilizada. Que estes encontrem o caminho da vida e mantenham distância daquilo que destrói as famílias", disse.

Transparências

Em Salvador desde sexta-feira, monsenhor Giovanni D'Aniello veio representar o papa Francisco na inauguração, destacando a importância do novo centro: "Este é um centro vital para a Diocese. Vejam quantas janelas e transparências", gesticulou, apontando a arquitetura do local. "Todos podem vir dialogar e buscar a Palavra. Estamos prontos para ouvir e dialogar", afirmou.

