Renova OAB debate dificuldades da advocacia em Lauro de Freitas

Integrantes do Renova OAB, movimento criado por advogados e advogadas preocupados com a advocacia na Bahia e insatisfeitos com as omissões históricas da ordem, vão se reunir na próxima segunda-feira, 20, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), para debater os principais problemas enfrentados pelos profissionais qua atuam na cidade. O encontro será realizado às 17h, no auditório do Edf. Multiplus.

“Vamos nos reunir e discutir a realidade da advocacia na região para buscarmos conjuntamente soluções para mudar este cenário. O Renova OAB é um movimento que quer devolver aos advogados e advogadas a dignidade da profissão. É inadmissível que tenhamos nossas prerrogativas violadas sem que nenhuma atitude concreta seja tomada para que isto não ocorra mais”, afirmou o advogado e professor da Ufba Gamil Föppel, por meio de nota da assessoria. Ele foi escolhido pelo movimento como o pré-candidato às eleições da OAB deste ano.

Lançado oficialmente este ano, o Renova OAB é um movimento plural formado por profissionais de diferente ramos de atuação do Direito, da advocacia jovem, feminina, do interior, entre outros segmentos. “É preciso dotar a Ordem de transparência e melhorar sua gestão, o apoio e a estrutura, além de ter uma melhor capacidade de diálogo e, quando necessário, de embate com o Poder Judiciário, na luta pela defesa das prerrogativas da advocacia e na busca de uma melhor estruturação do mercado de trabalho da advocacia”, acrescentou..

Também integrante do movimento, a advogada Ana Paula Gama contou que o encontro promoverá um debate com advogados e advogadas para discutir o exercício da profissão na Comarca de Lauro de Freitas. “Queremos discutir o papel da OAB no exercício da nossa advocacia. Precisamos de uma Ordem mais presente no dia a dia do advogado. A defesa das prerrogativas precisa de atitudes mais rápidas, proativas e muitas vezes os advogados passam certos constrangimentos por muito tempo até que a seccional tome providências”, disse Ana Paula, também por meio de nota da assessoria.

De acordo com a advogada , há muita queixa em relação às prerrogativas. “É a queixa maior. Do trato do advogado com relação aos cartórios, ao pouco acesso do advogado com os juízes nas comarcas. Muitas vezes não encontramos os juízes nas comarcas e o acesso a eles é mais difícil. Alguns exigem que é preciso marcar. Outros sequer aceitam receber advogados”, declarou.

