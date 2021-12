Remoção de baleia encalhada deve acontecer nesta segunda

Mais uma baleia foi encontrada encalhada no litoral baiano neste final de semana. O animal foi achado por moradores na Praia das Amendoeiras, na cidade de Prado, extremo sul da Bahia, no último sábado, 10.

Apesar de encalhe no sábado, os ossos do animal permanecem na praia, podendo ser retirados nesta segunda, 12.

Segundo informações do Instituto Baleia Jubarte, encalhes de baleia no litoral são comuns no período reprodutivo, principalmente entre os meses de julho e novembro. Com a ocorrência deste sábado, a equipe de resgate já contabilizou 15 baleias encontradas no litoral nesse ano. As ocorrências aconteceram na Bahia (11), em Sergipe (1), na Paraíba (1), no Espírito Santo (1) e Alagoas (1). Um animal foi encontrado no mês de junho, oito em julho e seis em agosto (até as 14h desta segunda-feira).

Ainda de acordo com o órgão, apenas um animal foi encontrado vivo e devolvido ao mar. O fato ocorreu em Santa Cruz Cabrália, na região de Porto Seguro (BA)

Quem encontrar alguma baleia encalhada, pode entrar em contato com o programa de resgate do Instituto Baleia Jubarte. Para isso, a entidade disponibiliza os seguintes contatos: (71) 3676-1463 e 8154-2131 (Praia do Forte) ou (73) 3297-1340 e 8802-1874 (Caravelas).

