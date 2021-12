Relação entre imprensa e polícia é debatida na sede da ABI

Em julho deste ano, uma jovem de 15 anos foi reprimida por policiais militares no município de Milagres (a 230 km da capital), após ser acusada pelos agentes de registrar, em um celular pessoal, supostos excessos dos agentes públicos durante uma abordagem.

A garota não era uma profissional de mídia, no entanto o caso foi denunciado para a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e tornou-se motivo para um debate a respeito das relações entre a imprensa baiana e autoridades policiais.

O evento, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 17, na sede da ABI, na praça da Sé (Centro), marcou as comemoração dos 87 anos da associação e reuniu representantes dos órgãos responsáveis pela segurança pública estadual, especialistas do segmento comunicação e entidades ligadas aos profissionais de imprensa.

Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), Eduardo Rodrigues, é preciso que a atuação policial seja monitorada de perto pelas instituições de garantia de direitos.

Rodrigues ressaltou que cerca de 85% do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB-BA atualmente envolve violência policial contra advogados no exercício da profissão.

Por causa disso, ele acredita que os agentes policiais devam buscar outra forma de atuação também na relação com os jornalistas.

“Se o jornalista presenciar algo que necessite ser noticiado, este fato não deve estar ocorrendo na mais perfeita ordem. Se estiver, não há por que impedir o registro, seja de um profissional de comunicação, seja de um advogado ou de qualquer cidadão”, afirmou.

“Quando um jornalista é impedido de registrar um fato, qualquer que seja, toda a sociedade será afetada, pois ela teve o direito de tomar conhecimento da situação cerceado”, ponderou o representante da OAB-BA.

Polícia Militar

Responsável pelo Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o capitão Bruno Victória esclareceu que o temor dos agentes em ter abordagens ou quaisquer procedimentos registrados, seja por jornalistas ou cidadãos comuns, está relacionado ao grande número de atentados sofridos pelos policiais – e não a uma intenção de censurar os registros.

“Em mais de 90% das situações onde há embate entre jornalistas e policiais, o agente não quer ser exposto porque não quer sofrer represália de criminosos”, pondera o oficial. Para ele, trata-se “de uma questão se segurança, não só dos policiais, como também das famílias deles”.

Ainda segundo o capitão PM, a proposta da corporação é “aproximar o jornalista da realidade policial”, para que os dois possam compreender a atividade profissional do outro.

“A Polícia Militar da Bahia é a maior garantidora de liberdades. É preciso caminhar juntos, policial e jornalista, para fortalecer o compromisso com as notícias verdadeiras – e não incentivar veículos que só estão interessados em obter audiência, sem respeitar o exercício profissional dos agentes”, afirmou.

Para a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), Marjorie Moura, a conciliação entre a atuação da imprensa e as autoridades de segurança pública somente será possível por meio de entendimento.

“Casos extremos e violentos de embate entre as duas categorias devem ser, sim, punidos. É importante que os agentes entendam que os jornalistas não são inimigos da corporação. O trabalho da imprensa é registrar as distorções da sociedade. A melhor forma de mudar esta relação é mesmo por meio do diálogo, para que um entenda a natureza do trabalho do outro”, concordou.

Aniversário

Reunir denúncias de ações contra o exercício da profissão de jornalista é apenas uma das atribuições da Associação Bahiana de Imprensa, primeira entidade criada no estado para garantir a liberdade plena de expressão.

Para o presidente da associação, Walter Pinheiro, a intenção é que a entidade siga na defesa dos direitos relativos à profissão dos profissionais de imprensa e da garantia dos direitos humanos, de forma universal.

“Ao longo dessas quase nove décadas, a ABI tem marcado presença em momentos importantes da história da imprensa da Bahia e do país”, pontuou Pinheiro.

Para o presidente da ABI, “estamos vivendo hoje uma crise que também afetou o mercado de trabalho do jornalista, e nós da ABI estamos aqui buscando contribuir para que esta caminhada seja repleta de flores, apesar das tantas pedras que encontramos no caminho”.

adblock ativo