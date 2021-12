Relação dos ganhadores de outubro da Nota Premiada Bahia é divulgada

Os dez ganhadores do 21º sorteio mensal da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, tiveram seus nomes divulgados na noite desta quarta-feira, 16. Os contemplados foram moradores de Salvador, residentes nos bairros de Fazenda Coutos, Matatu, Costa Azul, Marechal Rondon e Vila Rui Barbosa; e do interior, dos municípios de Itabuna, Feira de Santana e Cruz das Almas. Cada ganhador vai receber um prêmio líquido de R$ 100 mil.

Os sorteados foram Sandro Mário Alves de Almeida, Luciano Hamburgo Santos, Franz Hecher Soares, Vinícius Amaral Rocha Portento, Soraia Terceiro e Barreto, Deivisson Santos Oliveira, Geraldo Alves de Sena, Edicarlos Bonfim Santos, Jéssica Gregório de Souza e Jackline Modesto Cunha Badaró.

Ao todo, 210 participantes já foram contemplados nas premiações, que são realizadas todos os meses, com base nos resultados da Loteria Federal. A campanha já conta com 503 mil participantes inscritos no site. Para participar, é preciso se cadastrar no site e incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Mais de 500 instituições beneficentes ativas são apoiadas pelo programa. Quem se cadastra para concorrer aos sorteios deve, também, indicar até duas instituições para serem contempladas. Com a vinculação ao programa Nota Premiada Bahia, um total de R$ 19,9 milhões já foi repassado às entidades filantrópicas participantes.

adblock ativo