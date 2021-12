Rei de Ouros do "Baralho do Crime" é preso em Entre Rios

O traficante e homicida Flávio Rogério Luz Trindade, o "Foguinho", de 31 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 18, por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE/Litoral Norte), no Centro da cidade de Entre Rios, município distante 128 km de Salvador, e foi conduzido para o DHPP. "Foguinho" era integrante do Almanaque do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Rei de Ouros do "Baralho do Crime" da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA).

Os policiais apreenderam R$ 3,2 mil, cinco celulares e 11 relógios com o criminoso, que tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri por conta do homicídio de Silvano Santos Reis, morto com 22 tiros na Rua Tomáz Gonzaga, bairro de Pernambués, em janeiro de 2012.

De acordo com a delegada Clelba Regina Teles, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), "Foguinho" integrava uma quadrilha de traficantes na Cidade Nova, além de ter passagens por assalto, tráfico de drogas, formação de quadrilha e ser apontado como autor de mais dois homicídios e uma tentativa.

Além do assassinato do segurança Silvano Santos Reis, "Foguinho" também é acusado da morte do agente público Edson Araújo Nascimento, no bairro da Liberdade, em 2011, e da tentativa de homicídio contra Edmar Araújo Nascimento, em março de 2012, na Estrada da Rainha. Os crimes foram motivados por vingança.

O material apreendido foi encaminhado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e "Foguinho" será encaminhado ao sistema prisional.

