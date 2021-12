O assaltante David Quinto de Jesus, de 30 anos, que confessou arrombamentos de caixas eletrônicos na Bahia, foi apresentado, nesta terça-feira, 13, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), no Complexo da Baixa do Fiscal.



O criminoso foi preso no final do mês de abril, com duas bananas de dinamite. Jesus planejava explodir o caixa eletrônico de uma faculdade em Salvador.

Com dois mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela Justiça de Irará e de Salvador, o assaltante admitiu ter participado de um arrombamento, naquela cidade do interior, e de um assalto em um supermercado no bairro do Cabula.

A delegada titular da DRFR, Francineide Moura, apresentou imagens (veja o vídeo abaixo) do assaltante, gravadas em 2012, em que ele aparece entrando com um maçarico em agências bancárias nas cidades de São Félix, Santanópolis e Ubatã.

Jesus também é suspeito de participar, em 2011, de arrombamentos em agências de Cruz das Almas, Simões Filho e Vila de Abrantes, em Camaçari.

Vídeo mostra ação da quadrilha de Jesus; veja!

Da Redação "Rei" da explosão de caixas é apresentado pela polícia; veja

