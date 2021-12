Regularização do título pode ser feita no SAC a partir desta segunda

Quem não realizou a biometria e teve o título de eleitor cancelado pode regularizar a situação nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) a partir desta segunda-feira, 5. As unidades vão realizar o atendimento aos serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em todo o estado.

Os eleitores poderão realizar sete serviços diferentes em 18 postos da capital e interior, além das três unidades provisórias de atendimento, situadas nas estações de metrô Pirajá e Bonocô e na estação ferroviária da Calçada. Em Salvador, o atendimento é apenas agendado (confira lista completa abaixo). Para realizar o agendamento basta acessar o Portal do órgão.

Também vai ser possível realizar a emissão da primeira e segunda via do título de eleitor, consulta ao cadastro eleitoral, emissão a guia de recolhimento de multas eleitorais, retificação de dados cadastrais e transferência de títulos.

No interior, são dez postos com atendimento por agendamento: Barreiras, Conquista II, Eunápolis, Feira Centro I, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Juazeiro e Porto Seguro.

Já nas unidades de Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas, o atendimento ocorre de forma espontânea, com a distribuição de senhas no início do expediente, às 7h e às 9h.

Os doze municípios atenderão 657 pessoas diariamente, sendo 537 por meio de horários agendados e 120 por demanda espontânea.

